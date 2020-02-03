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Неоновое бикини и подтянутый пресс: звезда «Клона» заинтриговала Сеть ярким пляжным образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади в сериале «Клон», не боится делать ставки на цвет и демонстрировать результаты регулярных тренировок. 43-летняя актриса заинтриговала Сеть пляжным образом с бикини, не оставившим места для фантазии.

Антонелли, по всей видимости, не пропускает тренировки, ее подтянутый пресс тому подтверждение. Звезда смело позирует в купальниках и носит силуэтные вещи насыщенных оттенков. В своем Instagram Джованна поделилась фото с отдыха у моря, на котором она позирует в миниатюрном бикини. Дизайн купальника построен на контрастах небесно-голубого, неонового желтого и черного, вместе эти оттенки отлично сочетаются с золотистым загаром актрисы. Завершили пляжный look крупные очки-маска с темными линзами.

Джованна Антонелли часто радует поклонником смелыми образами. О самых ярких аутфитах из арсенала звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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