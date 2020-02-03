Неоновое бикини и подтянутый пресс: звезда «Клона» заинтриговала Сеть ярким пляжным образом

Антонелли, по всей видимости, не пропускает тренировки, ее подтянутый пресс тому подтверждение. Звезда смело позирует в купальниках и носит силуэтные вещи насыщенных оттенков. В своем Instagram Джованна поделилась фото с отдыха у моря, на котором она позирует в миниатюрном бикини. Дизайн купальника построен на контрастах небесно-голубого, неонового желтого и черного, вместе эти оттенки отлично сочетаются с золотистым загаром актрисы. Завершили пляжный look крупные очки-маска с темными линзами.