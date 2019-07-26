Неон и ультракороткая юбка: Лера Кудрявцева позировала у бассейна в ярком образе

Кудрявцева смело применяет сезонные тренды, позируя в экстремально короткой неоновой юбке. Деталь стала акцентной, оттенив слитный купальник с фотопринтом в серой гамме. Завершили пляжный look очки-авиаторы с зеркальными линзами и ярко-желтые вьетнамки. С образом мамы рифмуется и наряд 11-месячной Маши: на девочке – белый сарафан в неоновый горошек и кантом в тон.
Фото: Instagram
Подписчики восхищаются тем, как ведущей удается сохранять молодость и отличную форму. «Лера, что вы делаете с кожей? Она идеальна!», «Вот кто вам даст под 50 лет? Минимум 30!» – пишут в комменатриях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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