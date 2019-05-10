Юдашкин в хэдлайнерах, показ для женщин plus-size и не только: что ждать от нового сезона Недели моды в Москве

Тема
В новом сезоне организаторы выбрали весьма необычную тему. Зрители увидят моду «без купюр» и «без фильтров». На подиуме найдется место и изысканному кутюру, и современной street-wear культуре. Два пласта моды объединятся, чтобы создать что-то по-настоящему новое. Удивительное рядом!
Хэдлайнер
По традиции Неделя моды в Москве откроется показом одного из самых знаменитых кутюрье России — Валентина Юдашкина. Дом моды Valentin Yudashkin вновь покажет свои великолепные вечерние наряды, а также явно удивит гостей показов необычной коллекцией сезона весна-лето — 2019, которой уже восхитилась публика на Неделе моды в Париже.
Помимо Юдашкина в Moscow Fashion Week примут участие такие дизайнеры, как Виктория Андреянова, Светлана Евстигнеева, Джемал Махмудов, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и многие другие.
Показ plus-size моды
Одной из отличительных черт Moscow Fashion Week является показ plus-size моды. Коллекцию для дам с пышными формами представит бренд La Redoute. Это шоу еще одно доказательство того, что границы моды существенно расширяются. Дизайнеры задумываются не только о красоте своих вещей, но и о комфорте тех, для кого они предназначены.
Фестиваль молодых дизайнеров и показ детских коллекций
Кроме всего прочего в рамках Недели моды пройдет финал фестиваля молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России» — главный подиум страны представит публике новые имена в fashion-индустрии.
Не оставят без внимания и самых маленьких модников и модниц. На целый день взрослые уступят подиум детям. В рамках KIDS Day свои коллекции представят такие бренды, как Stilnyashka, Pure Soul, L'Enfant Royal, Юлия Асютина, Alisia Fiori, Polina Golub & Pablovsky и многие другие.
Другие активности
На площадке Гостиного двора посетителей ждут не только показы коллекций, но и множество других активностей. Так организаторы Недели моды решили сохранить полюбившийся публике маркет шоу-румов. Кроме того, для гостей будет доступна и beauty-улица, где можно будет на себе попробовать новинки индустрии красоты, сделать яркий макияж и стильную укладку.
А всех любителей серьезно поразмыслить и узнать о новых тенденциях ждут на площадках Деловой программы Недели моды в Москве, темы которой подготовлены Fashion Consulting Group. Дизайнеры, производители и байеры смогут познакомиться с новинками в модном бизнесе: от трендов и технологий будущего до развития электронной коммерции и использования Big Data.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб