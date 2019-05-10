Юдашкин в хэдлайнерах, показ для женщин plus-size и не только: что ждать от нового сезона Недели моды в Москве

Тема

В новом сезоне организаторы выбрали весьма необычную тему. Зрители увидят моду «без купюр» и «без фильтров». На подиуме найдется место и изысканному кутюру, и современной street-wear культуре. Два пласта моды объединятся, чтобы создать что-то по-настоящему новое. Удивительное рядом!

Хэдлайнер

По традиции Неделя моды в Москве откроется показом одного из самых знаменитых кутюрье России — Валентина Юдашкина. Дом моды Valentin Yudashkin вновь покажет свои великолепные вечерние наряды, а также явно удивит гостей показов необычной коллекцией сезона весна-лето — 2019, которой уже восхитилась публика на Неделе моды в Париже.

Помимо Юдашкина в Moscow Fashion Week примут участие такие дизайнеры, как Виктория Андреянова, Светлана Евстигнеева, Джемал Махмудов, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и многие другие.