Неделя моды на карантине: показы MBFW Russia пройдут в режиме онлайн

Решение, связанное с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире, было принято Национальной палатой моды, согласованно с партнерами и дизайнерами. Ранее уже был разработан перечень профилактических мер, в числе которых было сокращение программы мероприятия. Однако, приняв во внимание скорость распространения инфекции COVID-19, организаторы предпочли не подвергать здоровье гостей и участников опасности.