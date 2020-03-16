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Неделя моды на карантине: показы MBFW Russia пройдут в режиме онлайн

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

С 31 марта по 4 апреля в Манеже традиционно должно было состояться одно из самых ожидаемых событий в столице – Российская Неделя моды. Однако в связи с непростой ситуацией в мире Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в режиме онлайн.

Решение, связанное с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире, было принято Национальной палатой моды, согласованно с партнерами и дизайнерами. Ранее уже был разработан перечень профилактических мер, в числе которых было сокращение программы мероприятия. Однако, приняв во внимание скорость распространения инфекции COVID-19, организаторы предпочли не подвергать здоровье гостей и участников опасности.

«До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное»
президент Национальной палаты моды
Александр Шумский

Демонстрация коллекций российских дизайнеров-участников будет переведена в виртуальный режим на платформе Aizel.ru. Сроки онлайн-мероприятий будут объявлены позже. А пока – вспоминаем, как проходила Российская Неделя моды в Москве в 2019 году вместе с Passion.ru!

Фото: пресс-служба

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