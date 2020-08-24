Недавно родившую Джамалу раскритиковали за «платье принцессы» с экстремальным декольте
Фото: Instagram @jamalajaaa
На праздновании Дня независимости Украины Джамала сменила сразу два эпатажных образа, сыграв на контрасте черного и белого. В арсенале артистки оказалось маленькое черное платье с необычной деталью — гигантским воланом, переходящим в капюшон, который в комментариях даже сравнили с парусом. Его певица замиксовала с босоножками на максимально высоких платформах в духе 80-х и брутальным колье-цепью.
Звезда также блеснула аппетитными формами в белоснежном платье в стиле диснеевских принцесс — с объемными рукавами-буфами, затянутым корсетом и экстремально глубоким декольте. Последнее вызвало шквал обсуждений в Сети.
«Классные фото, но не для такого места такие "откровения"», «Декольте неудобное», «Джамала, извините, при все уважении к вам, но наряд слишком откровенный для такого праздника и такого выступления», «С декольте перебор…» — пишут в комментариях. За любимую артистку вступились поклонники: «Как принцесса!», «Вы невероятная!», «Мадонна!», «Волшебная!».
Фото: Instagram @jamalajaaa
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