Недавно родившую Джамалу раскритиковали за «платье принцессы» с экстремальным декольте

На праздновании Дня независимости Украины Джамала сменила сразу два эпатажных образа, сыграв на контрасте черного и белого. В арсенале артистки оказалось маленькое черное платье с необычной деталью — гигантским воланом, переходящим в капюшон, который в комментариях даже сравнили с парусом. Его певица замиксовала с босоножками на максимально высоких платформах в духе 80-х и брутальным колье-цепью.