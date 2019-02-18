Нечего скрывать: очень смелое платье Ким Кардашьян взбудоражило Сеть

Напомним, что совсем недавно Ким призналась, что скоро станет мамой уже в четвертый раз. Суррогатная мать вынашивает для Кардашьян-средней и ее супруга Канье Уэста младшего сына. Мальчик появится на свет в мае.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram