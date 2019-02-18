Нечего скрывать: очень смелое платье Ким Кардашьян взбудоражило Сеть

Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Hollywood Beauty Awards, главной звездой которой стала Ким Кардашьян. Многодетная мама приковала к себе абсолютно все взгляды, выбрав весьма эффектное винтажное вечернее платье Thierry Mugler с умопомрачительными вырезами на груди.
Спутник Ким в этот вечер, стилист Крис Эпплтон, опубликовал снимок с теледивой в своем микроблоге, вызвав настоящий шквал комментариев — как восхищенных, так и негативных. «Красотка», «Правильно, нечего скрывать свои достоинства», «Ким безумно идет», «Это ужасно», «Что за странное платье на ней?», «Кошмар», — высказались фолловеры Криса.
Напомним, что совсем недавно Ким призналась, что скоро станет мамой уже в четвертый раз. Суррогатная мать вынашивает для Кардашьян-средней и ее супруга Канье Уэста младшего сына. Мальчик появится на свет в мае.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram