Не только панталоны Бриджит Джонс: какое нижнее белье поможет скрыть несовершенства фигуры
Как передает британский онлайн-портал The Sun, сегодня, по словам эксперта Клеми Филдсенд, выбор корректирующего белья не ограничивается лишь скучными панталонами в стиле Бриджит Джонс. Современное нижнее белье, хоть и скрывающее недостатки, при этом выглядит сексуально, что выражается и в формах, и в оттенках, и в используемых тканях.
Фото: vostock-photo
Если необходимо придать форму песочных часов фигуре и заодно скрыть выступающий животик и подтянуть линию бедер, эксперт рекомендует обратить внимание на кружевные трусики с высокой линией талии, которые скроют все лишние складочки.
Если «слабым» местом фигуры являются руки, можно присмотреться к скульптурирующему кружевному топу, который сделает их более изящными и очерченными. Кроме того, он застегивается под грудью, что создаст дополнительную поддержку вашей груди наравне с бюстгальтером.
Сделать талию визуально более точеной и подчеркнуть разницу между объемом груди, бедер и талии поможет корсет из шелковистого атласа, который выглядит стильно и сексуально. Если же хочется скорректировать силуэт в целом, придав ему плавности, эксперт советует обратить внимание на боди, как из плотной ткани, так и кружевные. А если добавить к этому образу чулки с кружевными вставками, это придаст образу дополнительной сексуальности.
А для коррекции бедер отлично подойдет утягивающая юбка с прозрачными вставками, которая улучшит изгибы фигуры и придаст образу в целом пикантность с легким налетом ретро.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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