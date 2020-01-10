Не только панталоны Бриджит Джонс: какое нижнее белье поможет скрыть несовершенства фигуры

Сделать талию визуально более точеной и подчеркнуть разницу между объемом груди, бедер и талии поможет корсет из шелковистого атласа, который выглядит стильно и сексуально. Если же хочется скорректировать силуэт в целом, придав ему плавности, эксперт советует обратить внимание на боди, как из плотной ткани, так и кружевные. А если добавить к этому образу чулки с кружевными вставками, это придаст образу дополнительной сексуальности.

А для коррекции бедер отлично подойдет утягивающая юбка с прозрачными вставками, которая улучшит изгибы фигуры и придаст образу в целом пикантность с легким налетом ретро.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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