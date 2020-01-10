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Не только панталоны Бриджит Джонс: какое нижнее белье поможет скрыть несовершенства фигуры

Новогодние праздники с их бесконечными застольями и излишествами неизбежно оставляют свой отпечаток на фигуре, однако чувствовать себя уверенно хочется несмотря на пару-тройку лишних килограммов. Чтобы не беспокоиться о неровностях или внезапно возникших лишних складочках, пока вы приводите себя в форму, модные эксперты рекомендуют присмотреться к корректирующему белью.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, сегодня, по словам эксперта Клеми Филдсенд, выбор корректирующего белья не ограничивается лишь скучными панталонами в стиле Бриджит Джонс. Современное нижнее белье, хоть и скрывающее недостатки, при этом выглядит сексуально, что выражается и в формах, и в оттенках, и в используемых тканях.

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Фото: vostock-photo

Если необходимо придать форму песочных часов фигуре и заодно скрыть выступающий животик и подтянуть линию бедер, эксперт рекомендует обратить внимание на кружевные трусики с высокой линией талии, которые скроют все лишние складочки.

Если «слабым» местом фигуры являются руки, можно присмотреться к скульптурирующему кружевному топу, который сделает их более изящными и очерченными. Кроме того, он застегивается под грудью, что создаст дополнительную поддержку вашей груди наравне с бюстгальтером.

Сделать талию визуально более точеной и подчеркнуть разницу между объемом груди, бедер и талии поможет корсет из шелковистого атласа, который выглядит стильно и сексуально. Если же хочется скорректировать силуэт в целом, придав ему плавности, эксперт советует обратить внимание на боди, как из плотной ткани, так и кружевные. А если добавить к этому образу чулки с кружевными вставками, это придаст образу дополнительной сексуальности.

А для коррекции бедер отлично подойдет утягивающая юбка с прозрачными вставками, которая улучшит изгибы фигуры и придаст образу в целом пикантность с легким налетом ретро.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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