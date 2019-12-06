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Не поделили жениха: гостья скопировала образ невесты и вытеснила ее на свадебных фото

Право надеть белый на свадьбе принадлежит невесте, однако, гости далеко не всегда прислушиваются к дресс-коду. Видимо, эта гостья решила доказать жениху, что он сделал неправильный выбор.

На открытом форуме, посвященном свадебным фиаско, опубликовали фото, на котором жених запечатлен с двумя невестами. «Гостья надела длинное белое платье на свадьбу…» – прокомментировал анонимный автор поста.

Фото: Reddit.com

На снимке невеста позирует в белоснежном платье-макси с роскошным шлейфом и отделкой из нежного гипюра с цветочным паттерном. И у нее появилась конкурентка. Девушка из числа гостей встала между молодоженами и приобняла их.

И наряд ее отличался от невесты разве что отсутствием шлейфа и ажурных вставок. Приталенное белое платье в пол, которое выбрала гостья для торжества, возмутило пользователей Сети. «Она серьезно надела белое свадебное платье?! Я бы даже не поняла, где невеста, если бы на фото не было отмечено», «Я пообещала своей подруге, что если кто-то придет на ее свадьбу в белом, то я лично выведу ее из зала», «Подружки невесты должны были случайно пролить на нее что-нибудь!», «Надеюсь, что на ее свадьбу все гости придут в белом», «У него две жены на одной церемонии. Одна на всякий случай?» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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