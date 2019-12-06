Не поделили жениха: гостья скопировала образ невесты и вытеснила ее на свадебных фото

И наряд ее отличался от невесты разве что отсутствием шлейфа и ажурных вставок. Приталенное белое платье в пол, которое выбрала гостья для торжества, возмутило пользователей Сети. «Она серьезно надела белое свадебное платье?! Я бы даже не поняла, где невеста, если бы на фото не было отмечено», «Я пообещала своей подруге, что если кто-то придет на ее свадьбу в белом, то я лично выведу ее из зала», «Подружки невесты должны были случайно пролить на нее что-нибудь!», «Надеюсь, что на ее свадьбу все гости придут в белом», «У него две жены на одной церемонии. Одна на всякий случай?» – пишут в комментариях.