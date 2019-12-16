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Не поделили внимание жениха: невеста обиделась на свекровь за «слишком свадебный» образ

Порой невестка и свекровь открыто конкурируют между собой, пуская в ход самые разнообразные хитрости. На этой свадьбе мать жениха решила занять место главной героини торжества.

Анонимный пользователь опубликовал пост на открытом онлайн-портале, прикрепив фото женщины в ажурном белом наряде. Фолловеры не жалели комментариев в адрес провинившейся свекрови.

Фото: Reddit.com

На фото женщина запечатлена в белоснежном приталенном комбинезоне с этническим паттерном и ажурными вставками. Глубокий V-образный вырез открывает черные завязки от купальника.

В комментариях отметили, что свадебное торжество проходило в формате вечеринки у бассейна. «Интересно, что это на ее шее – завязки от купальника?», «Да, выглядит так, будто она на пляжном курорте: купальник, пластиковый стакан и люди в футболках на фоне», «Что это… Бра от купальника? Напоминает пляжный наряд моей бабушки из Флориды. А тот странный парень на заднем плане, видимо, в футболке. Свадьба явно без дресс-кода», «Как разрушить отношения со своим сыном и невесткой» – возмущаются пользователи.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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