Не поделили внимание жениха: невеста обиделась на свекровь за «слишком свадебный» образ

В комментариях отметили, что свадебное торжество проходило в формате вечеринки у бассейна. «Интересно, что это на ее шее – завязки от купальника?», «Да, выглядит так, будто она на пляжном курорте: купальник, пластиковый стакан и люди в футболках на фоне», «Что это… Бра от купальника? Напоминает пляжный наряд моей бабушки из Флориды. А тот странный парень на заднем плане, видимо, в футболке. Свадьба явно без дресс-кода», «Как разрушить отношения со своим сыном и невесткой» – возмущаются пользователи.