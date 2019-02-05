«Не гардеробная, а мечта»: Ани Лорак похвасталась внушительной коллекцией обуви

«Господи, не гардеробная, а мечта (это я про наполнение)», «Сколько обуви», «Пустите меня туда! Рай для девушки! Стооолько красивой обуви», «Кэрри Брэдшоу», «Интересно, а сколько у вас пар обуви?», «Вот это гардероб», «Так выглядит мечта любой девушки», «Настоящая сказка для девушки! Столько обуви, красивой одежды! Да, собирать чемоданы не просто) Всегда боишься что что-то да забудешь», — обсуждают подписчицы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram