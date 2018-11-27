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«Наташа, заштопайте коленку»: фолловеры не оценили модный образ Королевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева

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45-летняя Наташа Королева на днях отправилась в столицу Италии и с удовольствием сфотографировалась у одного из фонтанов. Но ее наряд для этой прогулки разочаровал поклонников.

Наташа Королева часто попадает под прицел модных критиков — и экспертов, и обычных интернет-пользователей, которые следят за микроблогом певицы. На днях звезда прилетела в Рим и решила опубликовать фото, сделанное на фоне одного из фонтанов. Наташа выбрала для этой прогулки удобные спортивные штаны с модной прорезью на колене, а также теплую длинную куртку.

Поклонники разделились на два лагеря: одним образ их любимицы показался очень современным и идущим ей, а другие в пух и прах раскритиковали Королеву.

«Дурочка с переулочка!», «Дырку зашей», «Какой ужас!», «Ой, штанишки порвала», «Срочно в передачу Перезагрузка!», «Обязательно в рванине надо?», «Наталья дырку зашей. Некрасиво. Понятно что мода. Но не для женщины», «Девчонка с нашего двора!» — прокомментировали фото артистки ее подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам понравился такой молодежный наряд Наташи Королевой?

Фото и видео: Instagram

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