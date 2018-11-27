«Наташа, заштопайте коленку»: фолловеры не оценили модный образ Королевой

Наташа Королева часто попадает под прицел модных критиков — и экспертов, и обычных интернет-пользователей, которые следят за микроблогом певицы. На днях звезда прилетела в Рим и решила опубликовать фото, сделанное на фоне одного из фонтанов. Наташа выбрала для этой прогулки удобные спортивные штаны с модной прорезью на колене, а также теплую длинную куртку.

Поклонники разделились на два лагеря: одним образ их любимицы показался очень современным и идущим ей, а другие в пух и прах раскритиковали Королеву.