Наташа Королева похвасталась прессом в пестром кроп-топе

Яркие полихромные принты мы видели еще на подиуме, и вердикт им в этом году однозначен: носить. Такие сочетания возьмут на себя роль лекарства от хандры — эффективно для тех, кто скучает по теплу и солнцу. Наташа Королева выбрала спортивный костюм с принтом тай-дай в кислотных оттенках. В основе — джоггеры полуприлегающего силуэта и укороченная толстовка с акцентом на стройную талию. В завершение — пара массивных кроксов сочного лимонного оттенка.