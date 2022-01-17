Наташа Королева похвасталась прессом в пестром кроп-топе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @koroleva__star
Яркие полихромные принты мы видели еще на подиуме, и вердикт им в этом году однозначен: носить. Такие сочетания возьмут на себя роль лекарства от хандры — эффективно для тех, кто скучает по теплу и солнцу. Наташа Королева выбрала спортивный костюм с принтом тай-дай в кислотных оттенках. В основе — джоггеры полуприлегающего силуэта и укороченная толстовка с акцентом на стройную талию. В завершение — пара массивных кроксов сочного лимонного оттенка.
Фото: Instagram @koroleva__star
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Фото: Instagram @koroleva__star