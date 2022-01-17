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Наташа Королева похвасталась прессом в пестром кроп-топе

Наташа Королева показала, в чем ходит дома — и это не растянутая футболка и треники. Домашние образы артистки не менее яркие, чем для выходов в свет: в ход идут пестрые принты, подчеркивающие формы фасоны и насыщенные оттенки. Пример звезды доказывает, что совсем не обязательно жертвовать комфортом ради стиля. Советуем брать пример и устроить ревизию гардероба как можно скорее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

Яркие полихромные принты мы видели еще на подиуме, и вердикт им в этом году однозначен: носить. Такие сочетания возьмут на себя роль лекарства от хандры — эффективно для тех, кто скучает по теплу и солнцу. Наташа Королева выбрала спортивный костюм с принтом тай-дай в кислотных оттенках. В основе — джоггеры полуприлегающего силуэта и укороченная толстовка с акцентом на стройную талию. В завершение — пара массивных кроксов сочного лимонного оттенка.

Наташа Королева

Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

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Фото: Instagram @koroleva__star

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