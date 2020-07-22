Наталья Водянова против Ольги Орловой: кому кремовый блейзер идет больше
Фото: Instagram @olgaorlova1311
Водянова передала привет фолловером из дома Клода Моне во французской деревне Живерни. Прикоснуться к быту знаменитого импрессиониста модель решила максимально стильно, подобрав свободный брючный костюм в лучших традициях power dressing. Цвет крем-брюле играет на контрасте с черным топом из сетки. Дополняет образ эффектная шляпка, темные солнцезащитные очки-вайфареры и сумка из плотной кожи в оттенке молочного шоколада. Поклонников привлек не только живописный пейзаж, но и аутфит многодетной мамы: «Как вам идёт эта шляпа! Прелесть!», «Классный образ», «У ваших детей космическая мама!», «Наташа, вы прекрасны» — пишут в комментариях.
Ольга Орлова выбрала стильное платье-блейзер с «драматичными» рукавами из полупрозрачной ткани. В противовес нежному оттенку и текстурам — грубый широкий пояс из лакированной кожи с брутальной пряжкой. Без внимания не остались и аксессуары — комплект из кулона и серег с увесистыми драгоценными камнями.
Кому из знаменитых модниц, на ваш взгляд, элегантный стиль больше к лицу?
Фото: Instagram @natasupernova, @olgaorlova1311
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