Наталья Водянова против Ольги Орловой: кому кремовый блейзер идет больше

Водянова передала привет фолловером из дома Клода Моне во французской деревне Живерни. Прикоснуться к быту знаменитого импрессиониста модель решила максимально стильно, подобрав свободный брючный костюм в лучших традициях power dressing. Цвет крем-брюле играет на контрасте с черным топом из сетки. Дополняет образ эффектная шляпка, темные солнцезащитные очки-вайфареры и сумка из плотной кожи в оттенке молочного шоколада. Поклонников привлек не только живописный пейзаж, но и аутфит многодетной мамы: «Как вам идёт эта шляпа! Прелесть!», «Классный образ», «У ваших детей космическая мама!», «Наташа, вы прекрасны» — пишут в комментариях.