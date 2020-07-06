Наталья Водянова примерила образ в духе 40-х годов и украсила обложку модного глянца
Фото: Instagram @natasupernova
Cтилисты взялись за возрождение стиля new look («новый облик» — прим. ред.) — знаменитого изобретения Кристиана Диора, которое вводило в моду точеные пропорции «идеальной женщины». Актуальный крой того времени моделировал тип фигуры «песочные часы», делая акцент на тонкой талии. Новый взгляд на женственность стал реакцией на послевоенную моду, тенденции которой были на противоположной от роскоши стороне.
Диоровский new look стал лейтмотивом новой съемки для глянца. Водянова позирует перед объективом Эстель Ханании в приталенном жакете теплого песчаного оттенка, в котором талия выглядит настолько хрупкой, будто затянута корсетом. Деталь зарифмована с пышной юбкой-миди — в комплекте образ напоминает те, что красовались на иллюстрациях Рене Грюо, создававшим рекламные кампании для Christian Dior в XX веке. Дополнила образ элегантная широкополая шляпка и черные перчатки, которые Наталья держит в руке. Завершили look классические черные лодочки и броское мерцающее колье с текстильным бантом.
Водянова в винтажном образе восхитила поклонников, о чем свидетельствуют десятки восторженных комплиментов. «В этом образе столько элегантности, шика и загадки! Диор был бы в восторге», «Волшебный образ! Легендарный», «Вам очень идет этот образ», «Очень красиво!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Натальи Водяновой
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