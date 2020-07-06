Наталья Водянова примерила образ в духе 40-х годов и украсила обложку модного глянца

Водянова в винтажном образе восхитила поклонников, о чем свидетельствуют десятки восторженных комплиментов. «В этом образе столько элегантности, шика и загадки! Диор был бы в восторге», «Волшебный образ! Легендарный», «Вам очень идет этот образ», «Очень красиво!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Натальи Водяновой

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