Наталья Штурм, Любовь Успенская и другие звезды, которые носят наряды с цветными перьями

Некоторые тенденции 1990-х и 2000-х периодически празднуют свое триумфальное возвращение, и звезды активно экспериментируют с ними на сцене и в жизни. Тренд на перья прощается, но не уходит, передавая «привет» из Instagram-аккаунтов знаменитостей. Рассказываем, как их носят самые эпатажные модницы!