Наталья Штурм, Любовь Успенская и другие звезды, которые носят наряды с цветными перьями
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Наталья Штурм выгуливает один из своих любимых нарядов — кожаную комбинацию с низом, декорированным перьями ягодного цвета. Исполнительница знаменитого «Школьного романа» показала свою вариацию на тему моды 1920-х, добавив к образу черные капроновые колготки, лодочки на устойчивом каблуке и шляпу.
Поклонницей перьев является и Любовь Успенская — нарядов с ними в ее арсенале не счесть. Один из последних — платье А-силуэта с броским цветочным принтом и отделкой из пышных перьев цвета электрик. В цветовом союзе с ними — дерзкие замшевые сапоги.
Виктория Боня хвастается летними фото на фоне пейзажей Монте-Карло. На серии снимков в своем блоге ведущая позирует в черном микротопе и короткой юбке, расшитой невесомыми перьями.
Образ танцовщицы кабаре примерила Ольга Куриленко. В блестящем боди, усыпанном глиттером, высоких перчатках и в головном уборе с пышным «хвостом» из перьев, звезда выглядит так, будто вот-вот перенесется на карнавал в Рио.
Неожиданным перевоплощением в бурлескную диву удивила поклонников и Юлия Савичева. Певица примерила дерзкий корсет, расшитый блестками, колготки в сеточку и колье с перьями.
Пустилась в пляс в смелом пеньюаре с изумрудными перьями Екатерина Варнава. Звезда шоу Comedy Woman похвасталась бесконечными стройными ногами, исполняя в нем движения из вариаций латиноамериканских танцев.
А вы бы рискнули примерить наряд с яркими перьями?
Фото: Instagram
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