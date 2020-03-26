Наталья Подольская похвасталась стройными ногами в леопардовых колготках и платье-мини
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Наталья Подольская и Владимир Пресняков выступили с концертом в радиоэфире. 36-летняя певица призвала поклонников не унывать, а вместе с тем — показала яркий аутфит с мини-платьем и дерзкими леопардовыми колготками.
С переходом концертов в онлайн-режим Подольская не унывает, задавая настроение жизнерадостными цветами. На новом снимке в Instagram она позирует в платье-рубашке с асимметричным низом и объемными рукавами. Яркий оттенок сочной зелени гармонично зарифмован с черными колготками с дерзким леопардовым паттерном и ботильонами на каблуке.
Пост Подольской приободрил фолловеров, и они не обделили вниманием и стильный образ певицы. «Очень красивое платье!», «Ты очень красивая», «Колготки — огонь!», «Какое у вас платье! Наташа, запускайте свою линию одежды! Всегда очень красивы и изысканы», «Красавица!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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