Наталья Подольская похвасталась стройными ногами в леопардовых колготках и платье-мини

Пост Подольской приободрил фолловеров, и они не обделили вниманием и стильный образ певицы. «Очень красивое платье!», «Ты очень красивая», «Колготки — огонь!», «Какое у вас платье! Наташа, запускайте свою линию одежды! Всегда очень красивы и изысканы», «Красавица!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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