Наталья Фриске подразнила Сеть фото в крошечных шортах

Фриске часто экспериментирует с внешностью, и афрокудри в ее бьюти-арсенале — не новость. Фолловерам прическа с буйными локонами снова пришлась по вкусу, как и аутфит. Наталья позирует в черной футболке свободного силуэта, будто позаимствованной у бойфренда. Зарифмована она с ультракороткими шортами из денима с необработанными низами. Дополнили look брутальные украшения в духе подружки рокера: грубая серебристая цепь на шее и «шипованный» браслет из кожи.

«Пусть за каждым хорошим днем наступает другой — еще лучше, полный тепла, радости, солнышка и приятных новостей», — пожелала Наталья. Поклонников восхитил образ Натальи и они не жалели теплых слов. «Милашка, с кудряшками — красотка», «Богиня!», «Очень красивая девушка», «Кудряшка Сью», — пишут в комментариях. О других стильных образах сестры Жанны Фриске и экспериментах с внешностью читайте на Passion.ru.