Наталья Бочкарева в шортах-бермудах и жакете поверх бра похвасталась аппетитными формами
Фото: Instagram
Бочкарева позирует в стильной двойке в насыщенном и глубоком оттенке Сlassic Blue («Классический синий»). Костюм из приталенного, слегка удлиненного жакета с рукавами-«колокольчиками» зарифмован со свободными шортами-бермудами. Жакет надет поверх бра с перекрещивающимися в зоне декольте стрэпами — пикантная деталь добавила образу флирта. Look дополнили черные замшевые лодочки с прозрачными деталями и черная вязаная сумка с ремешком в виде массивной цепи. Элегантный, но при этом расслабленный аутфит Натальи завершил самый актуальный аксессуар лета 2020 — защитная маска из ажурной черной ткани, которая гармонично вписалась в комплект с очками-авиаторами.
Поклонникам образ Бочкаревой пришелся по душе, о чем свидетельствуют десятки восторженных комплиментов. «Наталья, ты как всегда великолепна!», «Красавица!», «Туфельку потеряете — я найду», «Крутая, самая сногсшибательная, позитивная!», «Вы как всегда неотразимы», «Вау, солнышко!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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