Наталья Бочкарева в шортах-бермудах и жакете поверх бра похвасталась аппетитными формами

Поклонникам образ Бочкаревой пришелся по душе, о чем свидетельствуют десятки восторженных комплиментов. «Наталья, ты как всегда великолепна!», «Красавица!», «Туфельку потеряете — я найду», «Крутая, самая сногсшибательная, позитивная!», «Вы как всегда неотразимы», «Вау, солнышко!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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