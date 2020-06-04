Наталья Бочкарева похвасталась стройной фигурой в мистическом образе женщины-вамп

Бочкарева блеснула в творческой съемке, представ перед поклонниками в необычном образе. Актриса позирует в ультракоротком платье с асимметричным низом и экстремально глубоким декольте. Наряд в полуночном изумрудном оттенке полностью усыпан тысячами страз. По линии декольте и на бедрах — объемные декоративные элементы в виде кристаллов, сзади — гигантский шлейф из летящей ткани в тон. Силуэтное платье подчеркнуло стройную фигуру с роскошными формами, а закрепили вау-эффект черные лодочки на шпильках, сделавшие ноги бесконечными. Образ Натальи дополнила нарочито небрежная прическа с локонами и яркий макияж с ее любимым бьюти-элементом — пламенно-красной помадой.