Наталья Бочкарева похвасталась стройной фигурой в мистическом образе женщины-вамп
Фото: Instagram
Бочкарева блеснула в творческой съемке, представ перед поклонниками в необычном образе. Актриса позирует в ультракоротком платье с асимметричным низом и экстремально глубоким декольте. Наряд в полуночном изумрудном оттенке полностью усыпан тысячами страз. По линии декольте и на бедрах — объемные декоративные элементы в виде кристаллов, сзади — гигантский шлейф из летящей ткани в тон. Силуэтное платье подчеркнуло стройную фигуру с роскошными формами, а закрепили вау-эффект черные лодочки на шпильках, сделавшие ноги бесконечными. Образ Натальи дополнила нарочито небрежная прическа с локонами и яркий макияж с ее любимым бьюти-элементом — пламенно-красной помадой.
В своем Instagram Бочкарева предложила фолловерам придумать название для фото, а в ответ получила десятки комплиментов. «Владычица океана», «Женщина-вамп», «Богиня моих снов!», «Как всегда прекрасны», «Великолепная, сногсшибательная, безумно красивая женщина», «Ух, какие ножки!», «Да тут дар речи и мыслей забываешь с такой красотой», «Рыжая бестия», «Роковая женщина» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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