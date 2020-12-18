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Наталия Орейро и Николь Шерзингер в сияющих платьях померились глубиной декольте

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Наталия Орейро

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

На модном ринге Instagram столкнулись сразу две красотки: 42-летняя Николь Шерзингер и 43-летняя Наталия Орейро. Обе — поклонницы блестящих нарядов с подчеркнутым силуэтом и декольте. Глубиной последнего звезды и померились — определяем, чей образ эффектнее!

Николь Шерзингер себе и своему стилю не изменяет и следует установке, что много кристаллов, пайеток и люрекса точно быть не может. Артистка показала фанатам новый сценический образ, выстроенный вокруг блеска золота, мерцающей бахромы и затейливых переплетений. В тон наряду — маникюр с длинными ногтями формы «стилетто» и акцентные украшения.

Николь Шерзингер / Instagram @nicolescherzinger

Наталия Орейро опубликовала серию снимков с провокационным комментарием: «Я решаю, как мне одеваться, и перед кем раздеваться». Певица облачилась в пайетки, примерив образ с нежным персиковым цветом в главной роли. Дерзости в look добавило экстремально глубокое декольте, броские украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и помада сочного алого цвета.

Наталия Орейро / Instagram @nataliaoreirosoy

А как считаете вы: кому наряды с пайетками идут больше?

Фото: Instagram @nicolescherzinger / @nataliaoreirosoy

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