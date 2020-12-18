Наталия Орейро и Николь Шерзингер в сияющих платьях померились глубиной декольте

Николь Шерзингер себе и своему стилю не изменяет и следует установке, что много кристаллов, пайеток и люрекса точно быть не может. Артистка показала фанатам новый сценический образ, выстроенный вокруг блеска золота, мерцающей бахромы и затейливых переплетений. В тон наряду — маникюр с длинными ногтями формы «стилетто» и акцентные украшения.