Наталия Орейро и Николь Шерзингер в сияющих платьях померились глубиной декольте
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
Николь Шерзингер себе и своему стилю не изменяет и следует установке, что много кристаллов, пайеток и люрекса точно быть не может. Артистка показала фанатам новый сценический образ, выстроенный вокруг блеска золота, мерцающей бахромы и затейливых переплетений. В тон наряду — маникюр с длинными ногтями формы «стилетто» и акцентные украшения.
Наталия Орейро опубликовала серию снимков с провокационным комментарием: «Я решаю, как мне одеваться, и перед кем раздеваться». Певица облачилась в пайетки, примерив образ с нежным персиковым цветом в главной роли. Дерзости в look добавило экстремально глубокое декольте, броские украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и помада сочного алого цвета.
А как считаете вы: кому наряды с пайетками идут больше?
Фото: Instagram @nicolescherzinger / @nataliaoreirosoy
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