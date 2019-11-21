Находчивая мать-одиночка пылесосит детские носки вместо стирки и одевает ребенка, пока он спит

Ее день начинается в 6:30 утра. Пока ребенок спит, мама одевает его в школьную форму, как сообщает The Sun. Это позволяет заметно сэкономить время на утренних сборах: ребенок просыпается уже одетым. Из-за пробок по пути в школу времени на завтрак не остается, поэтому женщина покупает готовые продукты (панкейки или булочки), берет горячий шоколад с собой – завтракает ребенок в машине. Еще один лайфхак заменил находчивой маме стирку детских носков. Вместо этого она чистит их пылесосом, утверждая, что это отлично помогает их освежить. А главное – избавиться от шерсти их домашнего питомца – немецкой овчарки.

А какой лайфхак позаимствовали бы вы?