Находчивая мать-одиночка пылесосит детские носки вместо стирки и одевает ребенка, пока он спит
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«В первые годы жизни моего сына я была домохозяйкой. Но когда я развелась с мужем после 17 лет совместной жизни, мне пришлось переехать к родителям и вернуться на работу в офис. Для одинокой работающей мамы время – самый ценный ресурс, и организовать его нужно правильно» – делится женщина.
Ее день начинается в 6:30 утра. Пока ребенок спит, мама одевает его в школьную форму, как сообщает The Sun. Это позволяет заметно сэкономить время на утренних сборах: ребенок просыпается уже одетым. Из-за пробок по пути в школу времени на завтрак не остается, поэтому женщина покупает готовые продукты (панкейки или булочки), берет горячий шоколад с собой – завтракает ребенок в машине. Еще один лайфхак заменил находчивой маме стирку детских носков. Вместо этого она чистит их пылесосом, утверждая, что это отлично помогает их освежить. А главное – избавиться от шерсти их домашнего питомца – немецкой овчарки.
А какой лайфхак позаимствовали бы вы?
Фото: Instagram
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