Надежда Сысоева, Ирина Шейк и другие звезды в бра-«ракушках»

Звезды часто ныряют в тематику морей и океанов. Кайли Дженнер примеряла костюм русалочки Ариэль на Хэллоуин, а Карди Би запомнилась своим выходом в винтажном платье-«устрице» от Mugler на «Грэмми» в 2019 году.

В этом сезоне Донателла Версаче заявила, что морские ежи и лангустины должны выйти за пределы плато в звездных Инстаграмах. Потому и коллекция весна-лето 2021 буквально кишит обитателями глубин. Чего стоит один выход Ирины Шейк в платье с мерцающими морскими звездами!