Надежда Сысоева, Ирина Шейк и другие звезды в бра-«ракушках»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Звезды часто ныряют в тематику морей и океанов. Кайли Дженнер примеряла костюм русалочки Ариэль на Хэллоуин, а Карди Би запомнилась своим выходом в винтажном платье-«устрице» от Mugler на «Грэмми» в 2019 году.
В этом сезоне Донателла Версаче заявила, что морские ежи и лангустины должны выйти за пределы плато в звездных Инстаграмах. Потому и коллекция весна-лето 2021 буквально кишит обитателями глубин. Чего стоит один выход Ирины Шейк в платье с мерцающими морскими звездами!
Недавно Белла Хадид засветилась в кампейне Jean Paul Gaultier, которое ознаменовало начало новой эры модного дома. За долгие годы бренд впервые представил коллекцию прет-а-порте Les Marins, над созданием которой работали сразу пять приглашенных дизайнеров. Сам же Жан-Поль Готье отошел от дел и объявил, что будет делегировать работу разным модельерам.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru / Globallook / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!