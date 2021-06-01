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Надежда Сысоева, Ирина Шейк и другие звезды в бра-«ракушках»

Финальным аккордом в светских хрониках весны стала церемония Glamour Influencers Awards. Среди гостей — признанные селебрити, юные блогеры и вся светская Москвы. Публику покорила Надежда Сысоева, которая собрала аутфит в духе 90-х с укороченным жакетом нараспашку и бра-«улиткой» — кстати, очень популярным среди коллег-знаменитостей. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Сысоева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Звезды часто ныряют в тематику морей и океанов. Кайли Дженнер примеряла костюм русалочки Ариэль на Хэллоуин, а Карди Би запомнилась своим выходом в винтажном платье-«устрице» от Mugler на «Грэмми» в 2019 году.

В этом сезоне Донателла Версаче заявила, что морские ежи и лангустины должны выйти за пределы плато в звездных Инстаграмах. Потому и коллекция весна-лето 2021 буквально кишит обитателями глубин. Чего стоит один выход Ирины Шейк в платье с мерцающими морскими звездами!

Белла Хадид / Instagram @bellahadid

Недавно Белла Хадид засветилась в кампейне Jean Paul Gaultier, которое ознаменовало начало новой эры модного дома. За долгие годы бренд впервые представил коллекцию прет-а-порте Les Marins, над созданием которой работали сразу пять приглашенных дизайнеров. Сам же Жан-Поль Готье отошел от дел и объявил, что будет делегировать работу разным модельерам.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru / Globallook / Instagram

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