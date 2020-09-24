Надежда Мейхер подразнила поклонников фото в ковбойских чапах и топе из кожи

Мейхер блеснула в total look из дерзкой черной кожи. На ней — ультраоблегающее бюстье с корсетными завязками, надетое поверх топа из крупной сетки с эффектной бахромой на рукавах. Низ комплекта стилизован под ковбойские чапы (защитная деталь рабочей одежды ковбоя — прим. ред.) из кожи с грубой металлической фурнитурой, пайетками и полупрозрачным капроном. Смелый наряд привлек внимание к стройной фигуре артистки с аппетитными изгибами и подтянутым прессом. Подчеркнули брутальность образа детали: дымчатый мейкап и гладкое каре с короткой челкой в духе бурлескных див. Фолловеры отметили, что с годами певица становится все краше и смелее.