Надежда Мейхер подразнила поклонников фото в ковбойских чапах и топе из кожи
Фото: Instagram @nadyameiher
Мейхер блеснула в total look из дерзкой черной кожи. На ней — ультраоблегающее бюстье с корсетными завязками, надетое поверх топа из крупной сетки с эффектной бахромой на рукавах. Низ комплекта стилизован под ковбойские чапы (защитная деталь рабочей одежды ковбоя — прим. ред.) из кожи с грубой металлической фурнитурой, пайетками и полупрозрачным капроном. Смелый наряд привлек внимание к стройной фигуре артистки с аппетитными изгибами и подтянутым прессом. Подчеркнули брутальность образа детали: дымчатый мейкап и гладкое каре с короткой челкой в духе бурлескных див. Фолловеры отметили, что с годами певица становится все краше и смелее.
Сотни комплиментов посыпались в адрес Надежды. «Богиня!», «Шикарная, соблазнительная, чувственная, обольстительная, красивая женщина», «Вот это фигура!», «Хоть в "ВИА Гру" обратно!», «С годами все моложе и моложе», «Смело!», «Женщина-мечта», «Годы идут, а вы все такая же», «Вот это форма!», «Черная пантера» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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