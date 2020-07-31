Надежда Бабкина в полосатой рубашке и ярких тапках показала стильный образ для прогулки на самокате

«Я вернулась домой с новыми силами и готова к работе!» — прокомментировала звезда свежую публикацию в Instagram. Для активного досуга Бабкина выбрала базовый черный цвет, который разбавила яркими красками. На ней — классические, зауженные книзу и слегка укороченные брюки. К ним подобрана удлиненная рубашка свободного силуэта с акцентным принтом в виде бежевых, желтых, оранжевых полос-зигзагов. Дополнили look суперудобные шлепанцы на невысокой платформе цвета перца чили, которые рифмуются с дизайном самоката. В завершение — макияж с сочной красной помадой и крупные очки в стильной оправе.