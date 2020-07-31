Надежда Бабкина в полосатой рубашке и ярких тапках показала стильный образ для прогулки на самокате
Фото: Instagram @ngbabkina
«Я вернулась домой с новыми силами и готова к работе!» — прокомментировала звезда свежую публикацию в Instagram. Для активного досуга Бабкина выбрала базовый черный цвет, который разбавила яркими красками. На ней — классические, зауженные книзу и слегка укороченные брюки. К ним подобрана удлиненная рубашка свободного силуэта с акцентным принтом в виде бежевых, желтых, оранжевых полос-зигзагов. Дополнили look суперудобные шлепанцы на невысокой платформе цвета перца чили, которые рифмуются с дизайном самоката. В завершение — макияж с сочной красной помадой и крупные очки в стильной оправе.
Заметно посвежевшая и отдохнувшая артистка вызвала у поклонников восхищение, о чем свидетельствуют десятки комплиментов. «Классная вы, Надежда!», «Потрясающая женщина», «Какая вы позитивная и обаятельная!», «Молодец, Надежда Георгиевна, выглядите супер — так держать», «Шикарная, молодая, позитивная», «Вы прекрасны!», «Отдых пошел вам на пользу» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram @ngbabkina
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