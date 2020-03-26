Надежда Бабкина в облегающей юбке с пайетками восхитила Сеть ярким фото с бойфрендом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда показала стильный наряд, построенный вокруг классического блейзера в остромодном оттенке Navy («Морской синий»), рукава которого декорированы нежным черным кружевом. Дополнением к стильной детали послужила облегающая юбка длиной ниже колен, усыпанная черными и серебристыми пайетками. Обувь на каблуке артистка сменила на удобные кожаные оксфорды, а в качестве финальных штрихов подобрала многоярусное ожерелье и ярко-красный ободок для волос.
Фолловеры не жалели комплиментов. «Какая вы классная, так держать!», «Вы так похожи! Любви и счастья», «Красивые и счастливые», «Вечно молодая», «Надюха, наша русская богиня», «Вот с кого надо брать пример! Во всех смыслах», «Красивая, позитивная, чудесная пара» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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