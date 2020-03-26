Надежда Бабкина в облегающей юбке с пайетками восхитила Сеть ярким фото с бойфрендом

Фолловеры не жалели комплиментов. «Какая вы классная, так держать!», «Вы так похожи! Любви и счастья», «Красивые и счастливые», «Вечно молодая», «Надюха, наша русская богиня», «Вот с кого надо брать пример! Во всех смыслах», «Красивая, позитивная, чудесная пара» — пишут в комментариях.