На темной стороне: россияне отказываются покупать одежду жизнерадостных оттенков
Оказалось, что лишь 16% жителей страны носят цветную одежду круглый год и более 37% предпочитают темные тона. Большая часть опрошенных выбирает комфорт (неудивительно, что худи приобрело статус самой любимой и актуальной вещи сезона) и заботится о здоровье — 80% носят головные уборы (шапки, кепки, береты). Остальные надевают их только в период сильных холодов.
На шопинг россияне отправляются вдумчиво и стараются найти наиболее выгодное предложение. Верхнюю одежду 26% опрошенных меняют раз в 3-4 сезона, 21% — раз в 5-6 сезонов и лишь 8% — каждую осень. Почти половина респондентов могут носить одну и ту же куртку или пальто пока не надоест.
Фото: Freepik.com
При покупке верхней одежды многие (а именно 39%) не готовы расставаться с суммой, превышающей 5 000 рублей. Почти столько же ставят себе лимит в 10 000 рублей. Обновить гардероб на широкую ногу, потратив больше 20 000 рублей, могут лишь 9%.
Жертвовать комфортом ради красоты россияне не согласны. 66% женщин отказываются от каблуков в пользу удобной обуви на плоском ходу, а 56% мужчин меняют кроссовки на ботинки.
Фото: Freepik.com