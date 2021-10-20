На темной стороне: россияне отказываются покупать одежду жизнерадостных оттенков

Оказалось, что лишь 16% жителей страны носят цветную одежду круглый год и более 37% предпочитают темные тона. Большая часть опрошенных выбирает комфорт (неудивительно, что худи приобрело статус самой любимой и актуальной вещи сезона) и заботится о здоровье — 80% носят головные уборы (шапки, кепки, береты). Остальные надевают их только в период сильных холодов.

На шопинг россияне отправляются вдумчиво и стараются найти наиболее выгодное предложение. Верхнюю одежду 26% опрошенных меняют раз в 3-4 сезона, 21% — раз в 5-6 сезонов и лишь 8% — каждую осень. Почти половина респондентов могут носить одну и ту же куртку или пальто пока не надоест.