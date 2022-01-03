На продажу выставлен подержанный плюшевый мишка - почти за 4 миллиона рублей

А теперь у желающих обзавестись модным раритетом появилась возможность получить и плюшевого мишку. Тем более что на «вторичном» рынке он пребывает в единственном экземпляре. Игрушка под серийным номером 118 выставлена на продажу и стоит ни много ни мало 3 785 958 рублей. «Пожалуйста, обратите внимание, что модели из архивных коллекций не являются новыми, поэтому могут иметь незначительные дефекты», - предупреждает продавец. Это значит, что мишка уже побывал в чьих-то руках и может оказаться с потертостями. Сделан он, кстати, из искусственных материалов - акрила, пластика и полиэстера, а размеры его - примерно полметра.