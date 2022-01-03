На продажу выставлен подержанный плюшевый мишка - почти за 4 миллиона рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rururuhermesne
12 лет назад прославленный японский дизайнер Такаси Мураками создал для бренда плюшевую игрушку. На тот момент Мураками и LV сотрудничали не первый год: были выпущены книги, сумки и даже мультфильмы.
Мишка (конечно, это был панда) от Мураками существовал в двух вариантах - как брелок и как собственно плюшевая игрушка. Коллекция оказалась лимитированной - плюшевых мишек LV было выпущено всего 150 штук. По этой причине игрушки ценились особенно высоко. Сколько вещи стоили в 2009 году, в год выпуска, сказать сложно. Сегодня это большая редкость, а потому недешевое удовольствие. Например, брелок из коллекции предлагался на eBay за 3000 долларов.
А теперь у желающих обзавестись модным раритетом появилась возможность получить и плюшевого мишку. Тем более что на «вторичном» рынке он пребывает в единственном экземпляре. Игрушка под серийным номером 118 выставлена на продажу и стоит ни много ни мало 3 785 958 рублей. «Пожалуйста, обратите внимание, что модели из архивных коллекций не являются новыми, поэтому могут иметь незначительные дефекты», - предупреждает продавец. Это значит, что мишка уже побывал в чьих-то руках и может оказаться с потертостями. Сделан он, кстати, из искусственных материалов - акрила, пластика и полиэстера, а размеры его - примерно полметра.
Фото: pixabay, Global Look Press, Instagram