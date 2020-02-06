На ночь глядя: Екатерина Гусева и Юлия Снигирь устроили битву нюдовых комбинаций

Вещи нейтральных оттенков — песочного (Sandstone), цвета персиковой нуги (Peach Nougat) — называют одними из самых модных этого сезона. Нюдовая цветовая палитра хорошо вписывается в любой гардероб, в том числе в качестве домашней одежды или «бельевых» акцентов. А еще, в зависимости от тона, они подходят женщинам любых цветотипов — это доказывают образы, которые стилисты для съемок, в которых поучаствовали Екатерина Гусева и Юлия Снигирь.