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Мятые брюки и выпирающий живот: Кэти Холмс поделилась своими «честными» фото в Instagram

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Кэти Холмс стала героиней съемки австралийского Vogue. 40-летняя актриса показала бекстейдж без фильтров, чем восхитила подписчиков.

На фото Холмс позирует в шелковых брюках-палаццо, к которым подобран строгий двубортный блейзер oversize и миниатюрный топ. Образ минималистичен, из деталей – только пара лаконичных золотых серег. Гладко зачесанные волосы открывают максимально естественный нюдовый макияж. Звезда позирует расслабленно, не беспокоясь о слегка выпирающем животе и мятой одежде, что вызвало массу комплиментов от поклонников.

«Обожаю вашу красоту, естественность и то, как вы ощущаете себя и свое тело. Вы не боитесь показать его таким, каким оно есть на самом деле», «Грациозная красота», «Как всегда прекрасна!», «Потрясающий образ, он вам очень идет», «Люблю вашу уверенность в себе», «Вы невероятная женщина!» – пишут в комментариях.

Фото: Globallook, Instagram

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