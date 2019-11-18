Мятые брюки и выпирающий живот: Кэти Холмс поделилась своими «честными» фото в Instagram
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На фото Холмс позирует в шелковых брюках-палаццо, к которым подобран строгий двубортный блейзер oversize и миниатюрный топ. Образ минималистичен, из деталей – только пара лаконичных золотых серег. Гладко зачесанные волосы открывают максимально естественный нюдовый макияж. Звезда позирует расслабленно, не беспокоясь о слегка выпирающем животе и мятой одежде, что вызвало массу комплиментов от поклонников.
«Обожаю вашу красоту, естественность и то, как вы ощущаете себя и свое тело. Вы не боитесь показать его таким, каким оно есть на самом деле», «Грациозная красота», «Как всегда прекрасна!», «Потрясающий образ, он вам очень идет», «Люблю вашу уверенность в себе», «Вы невероятная женщина!» – пишут в комментариях.
Фото: Globallook, Instagram
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