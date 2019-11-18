Мятые брюки и выпирающий живот: Кэти Холмс поделилась своими «честными» фото в Instagram

«Обожаю вашу красоту, естественность и то, как вы ощущаете себя и свое тело. Вы не боитесь показать его таким, каким оно есть на самом деле», «Грациозная красота», «Как всегда прекрасна!», «Потрясающий образ, он вам очень идет», «Люблю вашу уверенность в себе», «Вы невероятная женщина!» – пишут в комментариях.