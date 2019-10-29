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Мужской пиджак и персиковые велосипедки: Глафира Тарханова удивила поклонников новым перевоплощением

Глафира Тарханова продолжает удивлять модными экспериментами и сменой образов как в кино, так и в жизни. В одной из последних публикаций в Instagram 35-летняя актриса поделилась непривычным аутфитом, чем восхитила поклонников.

«Яркого дня!!! Жизнь в оранжевом цвете!!!» – прокомментировала звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Тарханова приняла участие в новой съемке, примерив дерзкий образ на основе черного пиджака oversize, будто позаимствованного у бойфренда. К нему актриса подобрала облегающие велосипедки нежного персикового оттенка, а завершением образа стали оригинальные очки с цветными линзами актуального морковного цвета.

Фото: Instagram

Подписчики оценили перевоплощение Глафиры Тархановой и ее вариацию на тему остромодного спортшика. «Не перестаете удивлять: что ни день, то новый образ! И во всех образах вы хороши – настоящая актриса и в кино, и на фото!», «Супер! Очень и очень идет этот стиль», «Мне так нравится то, что вы экспериментируете, пробуете себя в разных образах!», «Вы мужчин-то поберегите! Каждому же не быть вашим мужем», «Дерзкая» – пишут в комментариях.

О других ярких образах Глафиры Тархановой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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