Мужской пиджак и персиковые велосипедки: Глафира Тарханова удивила поклонников новым перевоплощением

Подписчики оценили перевоплощение Глафиры Тархановой и ее вариацию на тему остромодного спортшика. «Не перестаете удивлять: что ни день, то новый образ! И во всех образах вы хороши – настоящая актриса и в кино, и на фото!», «Супер! Очень и очень идет этот стиль», «Мне так нравится то, что вы экспериментируете, пробуете себя в разных образах!», «Вы мужчин-то поберегите! Каждому же не быть вашим мужем», «Дерзкая» – пишут в комментариях.