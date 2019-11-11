Блестящий костюм-тройка и нескромное декольте: Гагарина показала смелый сценический образ
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Гагарина уже не в первый раз экспериментирует с главными деталями мужского гардероба, примеряя вариации на тему классического смокинга и костюма-кройки в духе английских денди.
После концерта Полина Гагарина поделилась ярким фото на странице Instagram. На нем она позирует в костюме, усыпанном зеркальными пайетками цвета металлик. Тройка включила в себя все традиционные элементы: однобортный пиджак до середины бедра, жилет (его певица надела на голое тела, сделав акцент на линии декольте), и широкие брюки-палаццо, закрывающие обувь. В дополнение – дымчатый макияж и локоны, убранные на одну сторону.
Образ звезды не остался без внимания подписчиков. «Ой, я в восторге от костюма!», «Вы очень красивая!», «Полина, брючный костюм, конечно, вам хорошо, но в платье вы эффектнее выглядите», «Вся такая блестящая!», «Полина, невероятно блестящая», «Очень круто костюмчик сидит» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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