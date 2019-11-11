passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Блестящий костюм-тройка и нескромное декольте: Гагарина показала смелый сценический образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

Полина Гагарина в очередной раз продемонстрировала свою любовь к мерцающим нарядам. 32-летняя певица смело совместила брутальный мужской костюм и тысячи серебристых пайеток.

Гагарина уже не в первый раз экспериментирует с главными деталями мужского гардероба, примеряя вариации на тему классического смокинга и костюма-кройки в духе английских денди.

После концерта Полина Гагарина поделилась ярким фото на странице Instagram. На нем она позирует в костюме, усыпанном зеркальными пайетками цвета металлик. Тройка включила в себя все традиционные элементы: однобортный пиджак до середины бедра, жилет (его певица надела на голое тела, сделав акцент на линии декольте), и широкие брюки-палаццо, закрывающие обувь. В дополнение – дымчатый макияж и локоны, убранные на одну сторону.

Образ звезды не остался без внимания подписчиков. «Ой, я в восторге от костюма!», «Вы очень красивая!», «Полина, брючный костюм, конечно, вам хорошо, но в платье вы эффектнее выглядите», «Вся такая блестящая!», «Полина, невероятно блестящая», «Очень круто костюмчик сидит» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!