Блестящий костюм-тройка и нескромное декольте: Гагарина показала смелый сценический образ

Образ звезды не остался без внимания подписчиков. «Ой, я в восторге от костюма!», «Вы очень красивая!», «Полина, брючный костюм, конечно, вам хорошо, но в платье вы эффектнее выглядите», «Вся такая блестящая!», «Полина, невероятно блестящая», «Очень круто костюмчик сидит» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!