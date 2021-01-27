Мужчина три года проверял одежду на износ и вывел главные правила шопинга
Разработчик и консультант по бизнес-дизайну писал отчеты в дневнике, он проверял вещи, которые носил, и пытался вывести «формулу» по созданию идеального гардероба. Мужчина проверил 426 предметов и сделал 300 тысяч заметок. В своем дневнике он отмечал частоту использования рубашек, футболок и брюк. Свой экспериментальный гардероб Олоф разделил на 12 категорий. Это куртки и худи, рубашки, боксеры, обувь, носки, трикотаж, футболки, рубашки, брюки, ремни, нижнее белье, шорты и блейзеры. Ховерфельт высчитывал «стоимость износа» каждой вещи, сравнивая ее цену и качество спустя время.
При этом, по словам эксперта, чем чаще человек носит вещь, тем лучше: это означает, что она ему нравится и хорошо сочетается с другими предметами гардероба. Полученные результаты помогли сделать выводы: так финн понял, какие вещи купил зря, а какие стали его любимыми.
Иногда приобретение дешевой одежды обходилось ему в итоге слишком дорого, так как она не надевалась или быстро старела. К примеру, кроссовки Converse за 90 евро (8 240 рублей) оказались дешевле, так как аналогичная обувь марки MyWear за 30 евро (2 750 рублей) износилась очень быстро.
Финн высказался о необычных вещах в гардеробе. В его случае это были рубашки. По его словам, такие предметы гардероба носятся редко и не изнашиваются. Эксперт посоветовал любителям шопинга покупать вещи, сочетающиеся с разными предметами гардероба, избегать нарядов для редких случаев, ухаживать за одеждой. По его мнению, надо сосредоточиться на частоте использования каждой вещи, но не на ее цене.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!