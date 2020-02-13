Дарья Мороз блеснула на мероприятии в образе total white, выбрав классический брючный костюм с блейзером на голое тело. Актриса Екатерина Вилкова построила аутфит вокруг черно-белой гаммы. Сыграть на контрасте удалось при помощи рубашки oversizie и эффектной брючной двойки. Светлана Устинова рискнула надеть платье-макси со «змеиным» принтом, замиксовав его с высокими кожаными сапогами. Юлианна Караулова продемонстрировала вариацию на тему «канадского смокинга», облачившись в деним с головы до ног, а Светлана Ходченкова сделала ставку на классику, появившись в брюках-клеш и кроп-топе, поверх которого накинула кожаную куртку. Звездные гостьи стали первыми, кто примерил образы из новой коллекции. Ее лейтмотивом стала классика Дома Roberto Cavalli – металлические текстуры, кожа, броские принты, а «знаком отличия» был признан символ в виде змеи. Показ эффектно закрыл винтажный кабриолет, и после финального дефиле гости продолжили общение под DJ-сеты Карины Истоминой. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!