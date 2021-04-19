passion.ru

Мороз пришла на показ Ruban в золоте, а Зара — в цыганской юбке и с «седлом»

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Дарья Мороз

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

19 апреля в Музее Москвы стартовала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, и открывал самую модную неделю сезона показ Ruban. Оценить новую осенне-зимнюю коллекцию и поздравить дизайнеров заглянули звездные гости, в числе которых Дарья Мороз, певица Зара, Светлана Бондарчук, Мария Александрова и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru.

Дарья Мороз совместила образ подружки байкера и вечерний наряд, примерив микс из брутальной косухи и золотистой юбки-плиссе. Ставку на кожу сделала и Светлана Бондарчук, которая дополнила рваные джинсы жакетам цвета морской волны. Певица Зара не изменяет бренду Christian Dior: легендарная сумка-«седло» продолжает сопровождать артистку на светских мероприятиях. Марина Александрова предпочла total look от сестер Рубан, и выбрала платье-футляр с декоративной отделкой под корсет и пальто с затейливым декором.

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Ruban FW 21/22

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Новая коллекция напрямую цитирует ДНК бренда. Деконструктивизм и монохром сплетаются с ультрасексуальными разрезами и самой дерзкой длиной. Здесь — «плечистые» жакеты, будуарные комбинации, эффектные гибриды из мини-платьев из свитшотов. В главных ролях — «чистые» цвета: классический черный, кремовый беж, карамельный и белый.

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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