Мороз пришла на показ Ruban в золоте, а Зара — в цыганской юбке и с «седлом»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Дарья Мороз совместила образ подружки байкера и вечерний наряд, примерив микс из брутальной косухи и золотистой юбки-плиссе. Ставку на кожу сделала и Светлана Бондарчук, которая дополнила рваные джинсы жакетам цвета морской волны. Певица Зара не изменяет бренду Christian Dior: легендарная сумка-«седло» продолжает сопровождать артистку на светских мероприятиях. Марина Александрова предпочла total look от сестер Рубан, и выбрала платье-футляр с декоративной отделкой под корсет и пальто с затейливым декором.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Новая коллекция напрямую цитирует ДНК бренда. Деконструктивизм и монохром сплетаются с ультрасексуальными разрезами и самой дерзкой длиной. Здесь — «плечистые» жакеты, будуарные комбинации, эффектные гибриды из мини-платьев из свитшотов. В главных ролях — «чистые» цвета: классический черный, кремовый беж, карамельный и белый.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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