Мороз пришла на показ Ruban в золоте, а Зара — в цыганской юбке и с «седлом»

Дарья Мороз совместила образ подружки байкера и вечерний наряд, примерив микс из брутальной косухи и золотистой юбки-плиссе. Ставку на кожу сделала и Светлана Бондарчук, которая дополнила рваные джинсы жакетам цвета морской волны. Певица Зара не изменяет бренду Christian Dior: легендарная сумка-«седло» продолжает сопровождать артистку на светских мероприятиях. Марина Александрова предпочла total look от сестер Рубан, и выбрала платье-футляр с декоративной отделкой под корсет и пальто с затейливым декором.