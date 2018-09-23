Моника Беллуччи, Карла Бруни, Ева Герцигова и другие звезды грандиозного показа Dolce&Gabbana

Шоу Dolce&Gabbana в Милане стало одним из самых запоминающихся на Неделе моды следующего сезона. Все дело в том, что на подиуме появились давние музы Доменико и Стефано — Карла Бруни, Эшли Грэм, Хелена Кристенсен и другие бывшие и нынешние супермодели.
Но всех затмила нестареющая итальянская дива Моника Беллуччи. 53-летняя актриса прошлась по подиуму в роскошном платье с принтом в крупный горох и приковала к себе все взгляды.
В новой коллекции Dolce&Gabbana снова много цветочного принта, вышивок, венков на головах, черного кружева и платьев в бельевом стиле. Эффектными стали и аксессуары: сумочки в виде барочного шкафчика или корзинки с цветами, целые букеты, вплетенные в прическу, и, конечно, короны и диадемы.
Фото: East News
Видео: Instagram