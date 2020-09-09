Молодая жена Дмитрия Диброва похвасталась фигурой в силуэтном платье цвета пудры

В восторге от теплых семейных снимков были и поклонники звездной пары. «Прекрасная пара! Тебе очень идет это платье», «Так здорово смотритесь вместе», «Очень красивый образ!», «Платье потрясающее!», «Несмотря на длину платья, видно, что ноги от ушей! Поля — красавица!», «Фигура — супер!», «Магический взгляд» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @polinadibrova

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