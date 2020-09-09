Молодая жена Дмитрия Диброва похвасталась фигурой в силуэтном платье цвета пудры
Фото: Instagram @polinadibrova
Супруги провели вечер за ужином с друзьями в одном из столичных ресторанов. Для мероприятия Полина Диброва выстроила элегантный образ вокруг светлых зефирных оттенков. В главной роли — облегающее миди-платье цвета розовой пудры с нескромным фигурным декольте и пышными рукавами Джульетты. Приталенный наряд подчеркнул тонкую талию и аппетитные формы — настоящую гордость модели (и это после рождения троих детей). Дополнили аутфит лаконичные босоножки белого цвета на изящных каблуках и тонких ремешках. Финальный штрих — сумка кросс-боди с тиснением под кожу питона, оттенок которой вторит общей гамме образа.
В восторге от теплых семейных снимков были и поклонники звездной пары. «Прекрасная пара! Тебе очень идет это платье», «Так здорово смотритесь вместе», «Очень красивый образ!», «Платье потрясающее!», «Несмотря на длину платья, видно, что ноги от ушей! Поля — красавица!», «Фигура — супер!», «Магический взгляд» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @polinadibrova
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