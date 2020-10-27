Молодая жена Диброва блеснула в дерзком платье и латексных ботфортах
Фото: Instagram @polinadibrova
Диброва похвасталась эффектным мейкапом с мистическими символами на коже, мерцающими тенями полуночного цвета и яркими линзами с эффектом кошачьего глаза. Продолжением модного эксперимента стал подбор аутфита на вечер. На видео в своем Instagram молодая мама кокетливо позирует в черном total-образе. На ней — силуэтное платье с асимметричным низом: спереди — дерзкое мини, сзади — пышное макси. Акцент на талии поставил остромодный кожаный ремень с миниатюрными сумками, а градус соблазнительности подняли брутальные ботфорты из лакированной кожи на высоких каблуках.
Поклонники были щедры на комплименты. «Прям дикая кошечка! Классно смотрятся зеленые глаза и рыжие волосы», «Вам очень идет!», «Полина, красоту твою ничем не закрасить, хотя визажисты очень постарались», «Прекрасный образ получился для такого праздника», «Взгляд хищницы», «Восторг!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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