Молодая жена Диброва блеснула в дерзком платье и латексных ботфортах

Диброва похвасталась эффектным мейкапом с мистическими символами на коже, мерцающими тенями полуночного цвета и яркими линзами с эффектом кошачьего глаза. Продолжением модного эксперимента стал подбор аутфита на вечер. На видео в своем Instagram молодая мама кокетливо позирует в черном total-образе. На ней — силуэтное платье с асимметричным низом: спереди — дерзкое мини, сзади — пышное макси. Акцент на талии поставил остромодный кожаный ремень с миниатюрными сумками, а градус соблазнительности подняли брутальные ботфорты из лакированной кожи на высоких каблуках.