Молодая мама спустила полмиллиона рублей на брендовую одежду для 17-месячной дочери

26-летняя мама Суэла одевает малышку в дизайнерскую одежду с головы до ног, и за последнее время спустила на шопинг примерно £5330 (около 520 000 рублей), сообщает The Sun. Среди любимых брендов маленькой модницы — Gucci, Versace, Givenchy, Burberry. Часто мама покупает крохе точно такие же наряды, как у нее, только в миниатюре. «Она очень улыбчивый и счастливый ребенок, которому нравится фотографироваться (хоть и не всегда для этого у нее есть настроение). Боюсь, что когда она повзрослеет, она будет не рада своей популярности, но я стараюсь, чтобы она получала все самое лучшее» — признается Суэла.

Девушка рассказала, что нередко сталкивается с атаками подписчиков, которые считают, что она лишает ребенка детства. В ответ мама-блогер блокирует хейтеров: «Я получаю множество комментариев, в которых мне указывают, как воспитывать дочь. Считаю, чтя я сама вправе решать». Профиль малышки пользуется популярностью среди рекламодателей, и за ее плечами уже несколько успешных проектов и множество подарков от модных брендов.