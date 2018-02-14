Модный индийский тюрбан из новой коллекции Gucci подвергся резкой критике покупателей

Как сообщает Independent, индийский тюрбан синего цвета, впервые представленный на итальянской неделе моды год назад, наконец-то появился в продаже в люксовом универмаге Nordstrom и на его сайте по цене в 790$ (больше 50 000 в переводе на рубли), и сразу же подвергся резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.
Фото: универмаг Nordstrom
Им головной убор показался идентичным одному из символов веры сикхов, что вызвало праведный гнев представителей данного сообщества. Дело в том, что такой тюрбан для этой этноконфессиональной группы людей, считается символом благочестия, духовности и внутреннего достоинства, и желание заработать на нем пользователи сочли как минимум неуместным.
«Уважаемый Gucci, тюрбан сикхов — это не новомодный аксессуар для белых моделей, а символ веры у практикующих сикхов, – написал один из них на своей странице в Twitter. ¬– Ваши модели носят его как шляпу, в то время как верующие завязывают их, аккуратно укладывая складку за складкой. Ношение поддельных тюрбанов сикхов гораздо хуже, чем продажа поддельных вещей Gucci».
Представители этого религиозного сообщества также добавили, что сикхи и так часто подвергаются дискриминации за ношение этого головного убора, потому, возможно, представителям бренда стоит задуматься, насколько действительно необходимо продавать этот продукт ради наживы.
Кстати, Gucci далеко не в первый раз подвергается критике: в феврале модный дом выпустил черный свитер-балаклаву с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине, за что получил обвинения в глумлении над чернокожими людьми.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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