logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Модный индийский тюрбан из новой коллекции Gucci подвергся резкой критике покупателей

Поклонники бренда обвинили модный дом в том, что он пытается заработать на продаже религиозного головного убора сикхов.

Как сообщает Independent, индийский тюрбан синего цвета, впервые представленный на итальянской неделе моды год назад, наконец-то появился в продаже в люксовом универмаге Nordstrom и на его сайте по цене в 790$ (больше 50 000 в переводе на рубли), и сразу же подвергся резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.

Фото: универмаг Nordstrom

Им головной убор показался идентичным одному из символов веры сикхов, что вызвало праведный гнев представителей данного сообщества. Дело в том, что такой тюрбан для этой этноконфессиональной группы людей, считается символом благочестия, духовности и внутреннего достоинства, и желание заработать на нем пользователи сочли как минимум неуместным.

«Уважаемый Gucci, тюрбан сикхов — это не новомодный аксессуар для белых моделей, а символ веры у практикующих сикхов, – написал один из них на своей странице в Twitter. ¬– Ваши модели носят его как шляпу, в то время как верующие завязывают их, аккуратно укладывая складку за складкой. Ношение поддельных тюрбанов сикхов гораздо хуже, чем продажа поддельных вещей Gucci».

Представители этого религиозного сообщества также добавили, что сикхи и так часто подвергаются дискриминации за ношение этого головного убора, потому, возможно, представителям бренда стоит задуматься, насколько действительно необходимо продавать этот продукт ради наживы.

Кстати, Gucci далеко не в первый раз подвергается критике: в феврале модный дом выпустил черный свитер-балаклаву с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине, за что получил обвинения в глумлении над чернокожими людьми.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич