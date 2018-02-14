Модный индийский тюрбан из новой коллекции Gucci подвергся резкой критике покупателей

Им головной убор показался идентичным одному из символов веры сикхов, что вызвало праведный гнев представителей данного сообщества. Дело в том, что такой тюрбан для этой этноконфессиональной группы людей, считается символом благочестия, духовности и внутреннего достоинства, и желание заработать на нем пользователи сочли как минимум неуместным.

«Уважаемый Gucci, тюрбан сикхов — это не новомодный аксессуар для белых моделей, а символ веры у практикующих сикхов, – написал один из них на своей странице в Twitter. ¬– Ваши модели носят его как шляпу, в то время как верующие завязывают их, аккуратно укладывая складку за складкой. Ношение поддельных тюрбанов сикхов гораздо хуже, чем продажа поддельных вещей Gucci».