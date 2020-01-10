Модное «голое» платье в стиле Ким Кардашьян превратило подружку невесты в «покрытого гипсом таракана»
Именно потому естественно, что женщины при выборе наряда на свадьбу ищут вдохновения на просторах социальных сетей, у звезд и трендсеттеров. В частности, одна девушка, которая предпочла остаться анонимной, поделилась фотографией, на которой она позирует в облегающем «голом» платье а-ля Ким Кардашьян. Снимок подписан: «К свадьбе готова».
Фото: facebook
В качестве источника вдохновения девушка выбрала наряд, который одна из сестер Кардашьян надела на последний бал института костюмов Met Gala. В 2019 году Ким для светского выхода выбрала «мокрое» платье с драпировками, которое буквально облепляло тело звезды, а бусины имитировали капли стекающей воды. Платье подружки невесты, судя по селфи из ванной, также было облегающим и расшитым бусинами, но произвело на пользователей соцсети совершенно противоположный желаемому результат.
В закрытой группе на Facebook That’s it, I’m wedding shaming, пользователи жестко раскритиковали ее, сравнив с «покрытым гипсом тараканом». Также участники дискуссии заявили: «Цвет платья напоминает мне штукатурку», «Платье выглядит невероятно дешево», «Это похоже на «желаю платье, как у Ким с Met Gala, но могу себе позволить только китайский аналог», «Это платье – какая-то пародия, напоминает мне пузо таракана». А один из пользователей подытожил: «У нее есть тело, за которое можно умереть, так зачем выбирать платье, которое ее уродует и выглядит так, будто ее перевязали с головы до ног?»
Фото: facebook, globallookpress
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