Модели-«русалки» и весна на подиуме: чем запомнился 4 день MBFW Russia
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Московский бренд Otocyon был основан Лесей Волчок-Русакович в 2015 году. В его ДНК встроена женственность с ее современными чертами — самодостаточностью, уникальностью и силой, которая так гармонично сочетается с нежностью и деликатностью. Подиум наполнила атмосфера тепла, уединения, звуки природы. Главные роли в коллекции получили кремовые оттенки, розовая пудра, капучино, а на контрасте с ними играют базовый черный и серая дымка. Добавляем в wish-лист объемные шубы-«Чебурашки», полупрозрачные брючные двойки и тонкий трикотаж.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Показ Za_Za — десерт с сюрпризом, который публика с нетерпением ждет каждый год. На этот раз дизайнер Александра Корякина-Николаева снова поэкспериментировала с яркостью и формами, выпустив на подиум моделей в париках кислотных цветов под биты группы «АИГЕЛ». Определенно стоит обратить внимание на полихромные свитшоты с «детскими» принтами, канареечно-желтый тренч О-силуэта и насыщенные монохромные луки.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Из сезона в сезон Неделя моды в Москве берет курс на устойчивое развитие. Новая инициатива — проект по переработке текстиля, запущенный совместно с фондом «Второе дыхание». Во внутреннем дворе музея расположен корнер, куда каждый желающий может сдать ненужные вещи. Часть из них будет отправлена на благотворительность, другая — на переработку. Будущее второй категории — новая жизнь в коллекциях брендов, работающих в технике апсайкл.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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