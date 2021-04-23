Модели-«русалки» и весна на подиуме: чем запомнился 4 день MBFW Russia

Московский бренд Otocyon был основан Лесей Волчок-Русакович в 2015 году. В его ДНК встроена женственность с ее современными чертами — самодостаточностью, уникальностью и силой, которая так гармонично сочетается с нежностью и деликатностью. Подиум наполнила атмосфера тепла, уединения, звуки природы. Главные роли в коллекции получили кремовые оттенки, розовая пудра, капучино, а на контрасте с ними играют базовый черный и серая дымка. Добавляем в wish-лист объемные шубы-«Чебурашки», полупрозрачные брючные двойки и тонкий трикотаж.