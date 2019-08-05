Многослойность и объем: Полина Гагарина продемонстрировала стильный образ для прохладной погоды

Повседневный образ Полины Гагариной лаконичный и естественный, начиная со светлой гаммы наряда и заканчивая распущенными, слегка небрежными локонами, и макияжем с акцентом на глаза. Многим фолловерам стиль звезды пришелся по вкусу. «Кажется, все так в 90-е одевались. Сейчас это в моде», «Стиль – бомба!» – пишут в комментариях.