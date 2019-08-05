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Многослойность и объем: Полина Гагарина продемонстрировала стильный образ для прохладной погоды

Полина Гагарина мастерски миксует сезонные тренды и элементы разных стилей, а результатом становятся остромодные сочетания. 32-летняя певица встретила холодный август в столице аутфитом на основе многослойности и цветочных принтов.

Гагарина поделилась в своем Instagram фото в расслабленном образе. На ней – укороченная белая косуха с объемными плечами, надетая поверх светлой рубашки и топа. Акцентом образа стали широкие брюки терракотового цвета с контрастным цветочным принтом. Аутфит в духе casual дополнили элегантные белые лодочки на невысоком каблуке и сумка в тон.

Фото: Instagram

Повседневный образ Полины Гагариной лаконичный и естественный, начиная со светлой гаммы наряда и заканчивая распущенными, слегка небрежными локонами, и макияжем с акцентом на глаза. Многим фолловерам стиль звезды пришелся по вкусу. «Кажется, все так в 90-е одевались. Сейчас это в моде», «Стиль – бомба!» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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