Белоснежный блейзер и велосипедки в тон: многодетная мать Перминова показала, как следовать модной тенденции

Велосипедки – безоговорочный хит этого лета, который звезды стритстайла надевают под удлиненные блейзеры, рубашки и джемперы oversize. Перминова умело дополняет остромодную деталь удлиненным жакетом с лентами вокруг талии. Безупречный тандем в молочно-белом цвете завершают грубые черные казаки из кожи и темные очки в овальной оправе.
Фото: Instagram
Под фото модель интересовалась, какие места посетить в Комо. Фолловеры не только поделились интересными локациями, но и прокомментировали аутфит многодетной матери: «Очень стильная, впрочем, как всегда!», «И это у женщины трое детей…Очень хороша!», «Шикарна в белом».
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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