Белоснежный блейзер и велосипедки в тон: многодетная мать Перминова показала, как следовать модной тенденции

Под фото модель интересовалась, какие места посетить в Комо. Фолловеры не только поделились интересными локациями, но и прокомментировали аутфит многодетной матери: «Очень стильная, впрочем, как всегда!», «И это у женщины трое детей…Очень хороша!», «Шикарна в белом».