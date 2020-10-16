Многодетная мама Кейт Хадсон похвасталась точеной фигурой в крошечном платье

Хадсон поделилась новым селфи в своем Instagram, демонстрируя будни матери. Звезда кино позирует в эффектном платье экстремально короткой длины, чем дразнит поклонников: стройные ноги звезды выглядят идеально. Длинный рукав и скромный верх компенсированы высокими заостренными плечами в духе восьмидесятых, асимметричным низом с драпировками и пестрым растительным принтом в сочных оттенках зелени. Завершили образ босоножки нейтрального бежевого цвета на платформе дерзкой высоты.

Забавный семейный снимок собрал не одну сотню комплиментов. «Вы — украшение этого платья», «Вот это ноги!», «Очень нравится ваш образ», «Прелестная Кейт!», «Крутая мамочка», «Платье великолепное», «Рани — ваша маленькая копия», «Прекрасная фотография», «Такая красивая Кейт», «Плечи божественные» — пишут в комментариях.