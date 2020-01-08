Мини-юбки и коктейльные платья поверх брюк: забытые тренды нулевых, которые снова вернулись в моду

Среди звезд, пропагандировавших эту моду в начале 2000-х, оказались Бритни Спирс, Сандра Буллок, Ферги, Гвен Стефани, Перис Хилтон и другие. Буллок часто появлялась в шелковых туниках поверх джинсов, а Спирс не изменяла принтованным легинсам и микроюбкам низкой посадки (впрочем, как и сейчас). Тогда же пика своей популярности достигли свободные туники, которые известные модницы дополняли поясами, застегивая их низко на бедрах.

Спустя почти два десятилетия, тренд показал свою жизнеспособность. Вариации на тему таких сочетаний были представлены в коллекциях Chanel, Alexander McQueen, Coach 1941, Alexander Wang, Loewe и многих других. Вердикт: носить!

Фото: Vogue.com, Dpa, Eastnews, Globallook

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