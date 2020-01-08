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Мини-юбки и коктейльные платья поверх брюк: забытые тренды нулевых, которые снова вернулись в моду

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сандра Буллок

Фото: Eastnews

Эстетика нулевых снова дает о себе знать, и коллекции осенне-зимнего сезона не обошлись без главных тенденций эпохи. Среди них оказался горячо любимый тренд — мини-юбки и коктейльные платья, надетые поверх брюк.

Среди звезд, пропагандировавших эту моду в начале 2000-х, оказались Бритни Спирс, Сандра Буллок, Ферги, Гвен Стефани, Перис Хилтон и другие. Буллок часто появлялась в шелковых туниках поверх джинсов, а Спирс не изменяла принтованным легинсам и микроюбкам низкой посадки (впрочем, как и сейчас). Тогда же пика своей популярности достигли свободные туники, которые известные модницы дополняли поясами, застегивая их низко на бедрах.

Спустя почти два десятилетия, тренд показал свою жизнеспособность. Вариации на тему таких сочетаний были представлены в коллекциях Chanel, Alexander McQueen, Coach 1941, Alexander Wang, Loewe и многих других. Вердикт: носить!

Фото: Vogue.com, Dpa, Eastnews, Globallook

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