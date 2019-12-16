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Микроюбка в пайетках и лакированные ботфорты: Валерия восхитила поклонников смелым образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instaram

Валерия не стесняется показывать фигуру, над которой так усиленно работает в спортзале. На этот раз 51-летняя певица вышла в свет в дерзком образе и получила десятки комплиментов от фолловеров.

«Вот таким составом выступали сегодня на Главном новогоднем концерте» — прокомментировала Валерия снимок, на котором она позирует с дуэтом Artik & Asti.

Певица сделала ставку на черный монолук, но привнесла в него игру текстур. К базовому лонгсливу по фигуре певица добавила экстремально короткую юбку с мерцающими пайетками. Смелый модный ход в сторону экстравагантности Валерия сделала в ботфортах из лакированной кожи и на каблуках головокружительной высоты. Вечерний look певица разбавила акцентным колье, усыпанным сверкающими драгоценными камнями. Не отставать от коллеги решила и Анна Асти, надев серебристое мини-платье, расшитое сотнями переливающихся кристаллов.

Комплименты в сторону образов певиц не заставили себя ждать. «Как вам идет этот образ», «Боже мой, Валерия, ну как девочка… Все хорошеете! И сколько замечаю, такие наряды красивые, со вкусом», «У девчонок такие фигурки! Завидую белой завистью», «Какая вы худенькая и красивая, а наряд какой великолепный! Вы просто украшение любого концерта», «Валерия, вы как алмаз — с годами только красивее» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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