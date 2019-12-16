Микроюбка в пайетках и лакированные ботфорты: Валерия восхитила поклонников смелым образом

Комплименты в сторону образов певиц не заставили себя ждать. «Как вам идет этот образ», «Боже мой, Валерия, ну как девочка… Все хорошеете! И сколько замечаю, такие наряды красивые, со вкусом», «У девчонок такие фигурки! Завидую белой завистью», «Какая вы худенькая и красивая, а наряд какой великолепный! Вы просто украшение любого концерта», «Валерия, вы как алмаз — с годами только красивее» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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