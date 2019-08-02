Микротоп и шорты по фигуре: Полина Гагарина продемонстрировала трендовый образ для велопрогулки

Певица позирует в черных велосипедках высокой посадки. В тандеме с ними – черный топ-бандо (без бретелей) и удлиненный блейзер в крупную контрастную клетку. Сочетание верха oversize и спортивных шорт по фигуре – самая верная формула модного аутфита. Его Гагарина дополнила яркими кроссовками, которые стали акцентом черного монолука, и остромодными очками-маской.