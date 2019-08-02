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Микротоп и шорты по фигуре: Полина Гагарина продемонстрировала трендовый образ для велопрогулки

Велосипедки в этом сезоне не только захватили модные подиумы, но и стали главным Instagram-трендом. От тенденций не отстает и 32-летняя Полина Гагарина, демонстрируя очередной стильный look на основе облегающих шорт.

Певица позирует в черных велосипедках высокой посадки. В тандеме с ними – черный топ-бандо (без бретелей) и удлиненный блейзер в крупную контрастную клетку. Сочетание верха oversize и спортивных шорт по фигуре – самая верная формула модного аутфита. Его Гагарина дополнила яркими кроссовками, которые стали акцентом черного монолука, и остромодными очками-маской.

Фото: Instagram

Звезда умело сочетает сезонные тренды и классику, комбинирует разные стили и получает самые выгодные сочетания. Элегантности образу в формате спорт-шик добавил естественный макияж, легкие локоны и крупные серьги-кольца.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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