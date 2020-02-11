Микрошорты, корсет и кружевная подвязка: в Сети обсуждают странный образ невесты
Пара позирует, обнимаясь под свадебной аркой. Жених одет в свободные джинсы ультранизкой посадки, в комплект к которым он предпочел надеть кожаный жилет на голое тело. Его возлюбленная одета куда более эпатажно. На ней – любопытная комбинация из микроскопических белых шорт с коротким корсетом. Образ дополнен белым кардиганом, который пользователи сравнили с медицинским халатом, и традиционными атрибутами невесты – фатой и кружевной подвязкой.
Фото: Reddit.com
Пользователи портала Reddit предположили, что на снимке – байкерская свадьба. «Они даже пожалели денег на юбку», «Зато снять и бросить подвязку будет очень просто», «Видела и похуже!», «Наверное, это лучше, чем тратить тысячи долларов на свадьбу, которую все равно никто не запомнит», «Ничего не имею против байкерской свадьбы, но я не понимаю, зачем ей этот белый халат. Она готовилась к свадьбе в медицинском училище? Очень странное сочетание» – пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Reddit
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