Микрошорты и топ без бретелей: Виктория Лопырева в летнем образе похвасталась безупречно стройной фигурой

На отдыхе звезда смело демонстрирует бесконечно длинные ноги и отличную фигуру. На одной из последних фотографий Лопырева позирует в микрошортах из светлого денима, дополненных ярко-красным топом-бандо и жакетом в тон. Завершением образа со средиземноморским колоритом стали остромодные эспадрильи на танкетке и миниатюрная сумка, рифмующаяся с основными цветовыми акцентами аутфита.
Фото: Instagram
Главным дополнением образа стали легкие локоны, безупречный загар и счастливая улыбка. Совсем недавно звезда отметила день рождения сына, которому исполнилось полгода.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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