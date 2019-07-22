Ольга Бузова показала подтянутый пресс и стройные ноги в микрошортах и спортивном топе

Звезда часто подчеркивает результаты часовых тренировок одеждой, составляя образы в формате спорт-шик. В одной из последних публикаций Ольга позирует в кроп-топе Off-White, мешковатых брюках с заниженной талией и массивных кроссовках, подчеркивая подтянутый пресс и пирсинг.