Ольга Бузова показала подтянутый пресс и стройные ноги в микрошортах и спортивном топе

В своем Instagram Бузова отметила, что подобрала не самый подходящий аутфит для пасмурной погоды. На девушке – ультракороткие джинсовые шорты низкой посадки и черный спортивный топ с контрастной резинкой, поверх которого надета объемная рубашка oversize.
Комплект дополнила стеганная сумка с металлической фурнитурой от Valentino, кожаный пояс с монограммой Gucci и остромодные сапоги-казаки.
Звезда часто подчеркивает результаты часовых тренировок одеждой, составляя образы в формате спорт-шик. В одной из последних публикаций Ольга позирует в кроп-топе Off-White, мешковатых брюках с заниженной талией и массивных кроссовках, подчеркивая подтянутый пресс и пирсинг.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!